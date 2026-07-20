Setup non-flat btrfs architecture on Garuda Linux (VENV)

Automated Snapshots : Creates system snapshots automatically before every update. Uses grub-btrfs for this setup. Allows booting into old snapshots from boot menu. Fixes broken updates easily without using live USBs. Storage Efficiency : Saves disk space using transparent zstd compression. Increases the lifespan of SSDs. Loads heavy applications much faster due to compression. Shares free space dynamically between root and home. Copy-on-Write Performance : Copies massive files instantly without duplicating physical data. Creates instant subvolume backups using minimal disk writes. Prevents file corruption during unexpected power losses. Modifies data safely by writing changes to new blocks.
Garuda features the Zen kernel, which is tuned for system responsiveness and lower latency. It includes the Garuda Gamer tool, which allows you to install game platforms (like Steam, Lutris, and Wine) with a single click
Default disk layout
╭─boris@boris-devs0720
╰─λ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sr0
zram0 swap 1 zram0 22125e49-fcc2-44b0-9674-b7537907c799 [SWAP]
vda
├─vda1 vfat FAT32 7246-2916 298.7M 0% /boot/efi
└─vda2 btrfs f886b994-b933-42f9-b7da-82f9bb54b15b 61.4G 17% /var/tmp
/var/log
/var/cache
/root
/home
/srv
/
Required command's set for btrfs system support
╰─λ df -Th
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /
devtmpfs devtmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm
efivarfs efivarfs 256K 61K 191K 25% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs tmpfs 3.1G 1.3M 3.1G 1% /run
none tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /srv
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /home
tmpfs tmpfs 7.7G 9.3M 7.7G 1% /tmp
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /root
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /var/cache
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /var/log
/dev/vda2 btrfs 75G 13G 62G 17% /var/tmp
/dev/vda1 vfat 300M 664K 299M 1% /boot/efi
tmpfs tmpfs 1.6G 76K 1.6G 1% /run/user/1000
╭─boris@boris-devs0720 s
╰─λ sudo btrfs subvolume list /
[sudo] password for boris:
ID 256 gen 234 top level 5 path @_backup_2026-07-19T19:04:08.884Z
ID 257 gen 330 top level 5 path @home
ID 258 gen 319 top level 5 path @root
ID 259 gen 23 top level 5 path @srv
ID 260 gen 239 top level 5 path @cache
ID 261 gen 330 top level 5 path @log
ID 262 gen 323 top level 5 path @tmp
ID 263 gen 291 top level 275 path .snapshots
ID 264 gen 66 top level 263 path .snapshots/1/snapshot
ID 265 gen 130 top level 263 path .snapshots/2/snapshot
ID 266 gen 159 top level 263 path .snapshots/3/snapshot
ID 267 gen 163 top level 263 path .snapshots/4/snapshot
ID 268 gen 187 top level 263 path .snapshots/5/snapshot
ID 269 gen 193 top level 263 path .snapshots/6/snapshot
ID 270 gen 221 top level 263 path .snapshots/7/snapshot
ID 271 gen 272 top level 5 path @_backup_2026-07-19T19:19:17.057Z
ID 272 gen 260 top level 263 path .snapshots/8/snapshot
ID 273 gen 293 top level 5 path @_backup_2026-07-19T19:25:12.875Z
ID 274 gen 282 top level 263 path .snapshots/9/snapshot
ID 275 gen 330 top level 5 path @
╰─λ pacman -Qs 'mkinitcpio|dracut'
local/dracut 111-1
An event driven initramfs infrastructure
local/garuda-dracut-support 1.6.0-2
Dracut support for Garuda Linux
Package output confirms exactly that Garuda installation is already using dracut rather than mkinitcpio. Because garuda-dracut-support is handling
system, and is already utilizing a modern, parallelized, systemd-driven initramfs engine, exactly like CachyOS.
Recoveries been tested via Garuda Grub submenu from emulated crashes 1) "sudo rm -fr /usr/lib/modules" 2) "sudo rm -fr /usr/bin"
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