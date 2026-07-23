Calamares graphical installer of pure Arch Linux and nested BTRFS Setup on Arch Linux

Calam-Arch-Installer-2026-07.iso is a live ISO image featuring Linux Kernel 7.0.14 and the Calamares graphical installer, designed to simplify the installation of pure Arch Linux. You can download it directly from the https://sourceforge.net/projects/blue-arch-installer/files/arch-installer/Calam-Arch-Installer-2026-07.iso/download
Original disk layout
-` boris@devs-TDS8664
.o+` ------------------
`ooo/ OS: Arch Linux x86_64
`+oooo: Host: KVM/QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009) (pc-q35-11.0)
`+oooooo: Kernel: Linux 7.1.4-1-cachyos
-+oooooo+: Uptime: 15 mins
`/:-:++oooo+: Packages: 1549 (pacman)
`/++++/+++++++: Shell: bash 5.3.15
`/++++++++++++++: Display (QEMU Monitor): 1920x1080 in 15", 60 Hz
`/+++ooooooooooooo/` DE: KDE Plasma 6.7.3
./ooosssso++osssssso+` WM: KWin (Wayland)
.oossssso-````/ossssss+` WM Theme: Breeze
-osssssso. :ssssssso. Theme: Breeze (Light) [Qt], Breeze [GTK2/3]
:osssssss/ osssso+++. Icons: Breeze [Qt], breeze [GTK2/3/4]
/ossssssss/ +ssssooo/- Font: Noto Sans (12pt) [Qt], Noto Sans (12pt) [GTK2/3/4]
`/ossssso+/:- -:/+osssso+- Terminal: /dev/pts/1 10.4p1
`+sso+:-` `.-/+oso: CPU: Intel(R) Xeon(R) E5-2690 v3 (10) @ 2.59 GHz
`++:. `-/+/ GPU: RedHat Virtio 1.0 GPU
.` `/ Memory: 2.03 GiB / 15.24 GiB (13%)
Swap: Disabled
Disk (/): 11.10 GiB / 74.50 GiB (15%) - btrfs
Local IP (enp1s0): 192.168.0.82/24
Locale: en_US.UTF-8
[boris@devs-TDS8664 ~]$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sr0
vda
├─vda1 vfat FAT32 8FD4-D237 510M 0% /boot/efi
└─vda2 btrfs 78b04a2b-616e-45e4-93f4-fe263ae7b072 62.2G 15% /run/BtrfsAssistant/78b04a2b-616e-45e4-93f4-fe263ae7b072
/home
/var/cache
/var/log
/
Phase 1 follows exactly https://lxer.com/module/newswire/view/358937/index.html
Phase 2 differs from Phase 2 https://lxer.com/module/newswire/view/366171/index.html
$ sudo pacman -S btrfs-assistant grub-btrfs grub-btrfs-support
Systemd, sd-vconsole switches the initramfs boot environment from a classic BusyBox script setup over to a systemd-managed process.
The
systemd hook completely replaces both base and udev. It builds an
initramfs that starts a mini-systemd instance to handle device discovery
and orchestration instead of relying on older BusyBox shell scripts.
Without base, you drop the traditional BusyBox emergency recovery shell.
If the system undergoes a catastrophic boot failure, you will instead
drop into a systemd-managed emergency shell. Because microcode is listed
after autodetect in your configuration,
mkinitcpio will only pack the microcode matching your specific local processor model. If you had placed it before autodetect, it would build a universal image containing every Intel and AMD microcode patch available. This permits you to completely strip out any initrd=...-ucode.img references out of your bootloader configuration (like systemd-boot or GRUB) because the microcode is safely nested directly inside the unified image. HOOKS below represents a modern, optimized, pure systemd-based initramfs layout that strips away legacy configuration defaults
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda2 btrfs 75G 12G 63G 16% /
devtmpfs devtmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.7G 0 7.7G 0% /dev/shm
efivarfs efivarfs 256K 73K 179K 29% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs tmpfs 3.1G 1.3M 3.1G 1% /run
tmpfs tmpfs 7.7G 320K 7.7G 1% /tmp
none tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/vda2 btrfs 75G 12G 63G 16% /var/log
/dev/vda2 btrfs 75G 12G 63G 16% /var/cache
/dev/vda2 btrfs 75G 12G 63G 16% /home
/dev/vda1 vfat 511M 992K 511M 1% /boot/efi
tmpfs tmpfs 1.6G 100K 1.6G 1% /run/user/1000
/dev/vda2 btrfs 75G 12G 63G 16% /run/BtrfsAssistant/78b04a2b-616e-45e4-93f4-fe263ae7b072
[boris@devs-TDS8664 ~]$ findmnt /
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/ /dev/vda2[/@] btrfs rw,noatime,compress=lzo,discard=async,space_cache=v2,subvolid=270,subvol=/@
[boris@devs-TDS8664 ~]$ findmnt /home
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/home /dev/vda2[/@home] btrfs rw,noatime,compress=lzo,discard=async,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/@home
[boris@devs-TDS8664 ~]$ findmnt /var/log
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/var/log /dev/vda2[/@log] btrfs rw,noatime,compress=lzo,discard=async,space_cache=v2,subvolid=259,subvol=/@log
[boris@devs-TDS8664 ~]$ findmnt /var/cache
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/var/cache /dev/vda2[/@cache] btrfs rw,noatime,compress=lzo,discard=async,space_cache=v2,subvolid=258,subvol=/@cache
[boris@devs-TDS8664 ~]$ sudo btrfs subvolume list /
[sudo] password for boris:
ID 256 gen 251 top level 5 path @_backup_2026-07-23T08:00:11.159Z
ID 257 gen 398 top level 5 path @home
ID 258 gen 330 top level 5 path @cache
ID 259 gen 398 top level 5 path @log
ID 260 gen 23 top level 270 path var/lib/portables
ID 261 gen 23 top level 270 path var/lib/machines
ID 262 gen 342 top level 270 path .snapshots
ID 263 gen 174 top level 262 path .snapshots/1/snapshot
ID 264 gen 189 top level 262 path .snapshots/2/snapshot
ID 265 gen 193 top level 262 path .snapshots/3/snapshot
ID 266 gen 206 top level 262 path .snapshots/4/snapshot
ID 267 gen 210 top level 262 path .snapshots/5/snapshot
ID 268 gen 215 top level 262 path .snapshots/6/snapshot
ID 269 gen 248 top level 262 path .snapshots/7/snapshot
ID 270 gen 398 top level 5 path @
ID 271 gen 259 top level 262 path .snapshots/8/snapshot
ID 272 gen 284 top level 262 path .snapshots/9/snapshot
ID 273 gen 296 top level 262 path .snapshots/10/snapshot
ID 274 gen 326 top level 262 path .snapshots/11/snapshot
ID 275 gen 330 top level 262 path .snapshots/12/snapshot
[boris@devs-TDS8664 ~]$ sudo btrview
78b04a2b-616e-45e4-93f4-fe263ae7b072 | 15% full
Subvolume Tree: Snapshot Tree:
<FS_TREE> snapshot
├── @ on: / └── @ on: /
│ ├── .snapshots ├── snapshot
│ │ ├── snapshot └── snapshot
│ │ ├── snapshot <FS_TREE>
│ │ ├── snapshot @home on: /home
│ │ ├── snapshot @cache on: /var/cache
│ │ ├── snapshot @log on: /var/log
│ │ ├── snapshot portables
│ │ ├── snapshot machines
│ │ ├── snapshot .snapshots
│ │ ├── snapshot snapshot
│ │ ├── snapshot snapshot
│ │ ├── snapshot snapshot
│ │ ├── snapshot snapshot
│ │ ├── snapshot snapshot
│ │ ├── snapshot snapshot
│ │ └── snapshot snapshot
│ ├── portables snapshot
│ └── machines snapshot
├── @home on: /home snapshot
├── @cache on: /var/cache snapshot
└── @log on: /var/log snapshot
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