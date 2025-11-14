Friday, November 14, 2025

Bring CachyOS KVM Hypervisor along with KDE Plasma 6.5.2 and Kernel 6.17.7 to Arch Linux VM

 This post is an immediate follow up for Fedora 43 KVM Hypervisor && bring CachyOS KDE Plasma 6.5.1 along with kernel to Arch Linux VM  It is quite clear that there is a way to automatically start services virtstoraged, virtnetworkd, virtqemud, virtnodedevd on Arch Linux VM , however I was not lucky enough to automate this procedure.

$ sudo pacman -S qemu-desktop libvirt virt-manager bridge-utils dnsmasq edk2-ovmf
$ sudo systemctl enable libvirtd.service
$ sudo systemctl start libvirtd.service
$ sudo usermod -aG libvirt $(whoami)
$ sudo systemctl restart libvirtd.service
 
RELOGIN to SESSION
 
The following commands run automatically on Fedora 43 and no manual intervention is required.

$ sudo systemctl enable virtstoraged
$ sudo systemctl start virtstoraged
$ sudo systemctl enable virtnetworkd
$ sudo systemctl start virtnetworkd
$ sudo systemctl enable virtqemud
$ sudo systemctl start virtqemud
=================================
$ sudo systemctl start virtnodedevd.socket
$ sudo systemctl enable virtnodedevd.socket
$ sudo systemctl start virtnodedevd
$ sudo systemctl enable virtnodedevd
=================================
 
boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtqemud
[sudo] password for boris:
  virtqemud.service                        loaded active running   libvirt QEMU daemon
  virtqemud-admin.socket              loaded active running   libvirt QEMU daemon admin socket
  virtqemud-ro.socket                     loaded active running   libvirt QEMU daemon read-only socket
  virtqemud.socket                         loaded active running   libvirt QEMU daemon socket

[boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtnetworkd
  virtnetworkd.service                    loaded active running   libvirt network daemon
  virtnetworkd-admin.socket          loaded active running   libvirt network daemon admin socket
  virtnetworkd-ro.socket                 loaded active running   libvirt network daemon read-only socket
  virtnetworkd.socket                     loaded active running   libvirt network daemon socket

[boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtstoraged
  virtstoraged.service                     loaded active running   libvirt storage daemon
  virtstoraged-admin.socket           loaded active running   libvirt storage daemon admin socket
  virtstoraged-ro.socket                  loaded active running   libvirt storage daemon read-only socket
  virtstoraged.socket                      loaded active running   libvirt storage daemon socket

[boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtnodedevd
  virtnodedevd.service                   loaded active running   libvirt nodedev daemon
  virtnodedevd-admin.socket         loaded active running   libvirt nodedev daemon admin socket
  virtnodedevd-ro.socket                loaded active running   libvirt nodedev daemon read-only socket
  virtnodedevd.socket                    loaded active running   libvirt nodedev daemon socket
 
Start default network

$ sudo virsh net-start default
$ sudo virsh net-autostart default

Setup Web Cocpit Console and bridge0
Open port 9090/tcp say via ufw 

$ sudo pacman -S cockpit cockpit-machines
$ sudo systemctl enable --now cockpit.socket
 
Log into Web Cockpit Console
and activate bridge — bridge0 (for instance)



















































Cockpit embedded VNC Console






















