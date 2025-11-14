Bring CachyOS KVM Hypervisor along with KDE Plasma 6.5.2 and Kernel 6.17.7 to Arch Linux VM

This post is an immediate follow up for Fedora 43 KVM Hypervisor && bring CachyOS KDE Plasma 6.5.1 along with kernel to Arch Linux VM It is quite clear that there is a way to automatically start services virtstoraged, virtnetworkd, virtqemud, virtnodedevd on Arch Linux VM , however I was not lucky enough to automate this procedure.
$ sudo pacman -S qemu-desktop libvirt virt-manager bridge-utils dnsmasq edk2-ovmf
$ sudo systemctl enable libvirtd.service
$ sudo systemctl start libvirtd.service
$ sudo usermod -aG libvirt $(whoami)
$ sudo systemctl restart libvirtd.service
RELOGIN to SESSION
The following commands run automatically on Fedora 43 and no manual intervention is required.
$ sudo systemctl enable virtstoraged
$ sudo systemctl start virtstoraged
$ sudo systemctl enable virtnetworkd
$ sudo systemctl start virtnetworkd
$ sudo systemctl enable virtqemud
$ sudo systemctl start virtqemud
=================================
$ sudo systemctl start virtnodedevd.socket
$ sudo systemctl enable virtnodedevd.socket
$ sudo systemctl start virtnodedevd
$ sudo systemctl enable virtnodedevd
=================================
boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtqemud
[sudo] password for boris:
virtqemud.service loaded active running libvirt QEMU daemon
virtqemud-admin.socket loaded active running libvirt QEMU daemon admin socket
virtqemud-ro.socket loaded active running libvirt QEMU daemon read-only socket
virtqemud.socket loaded active running libvirt QEMU daemon socket
[boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtnetworkd
virtnetworkd.service loaded active running libvirt network daemon
virtnetworkd-admin.socket loaded active running libvirt network daemon admin socket
virtnetworkd-ro.socket loaded active running libvirt network daemon read-only socket
virtnetworkd.socket loaded active running libvirt network daemon socket
[boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtstoraged
virtstoraged.service loaded active running libvirt storage daemon
virtstoraged-admin.socket loaded active running libvirt storage daemon admin socket
virtstoraged-ro.socket loaded active running libvirt storage daemon read-only socket
virtstoraged.socket loaded active running libvirt storage daemon socket
[boris@ArchPlasma1511 ~]$ sudo systemctl|grep virtnodedevd
virtnodedevd.service loaded active running libvirt nodedev daemon
virtnodedevd-admin.socket loaded active running libvirt nodedev daemon admin socket
virtnodedevd-ro.socket loaded active running libvirt nodedev daemon read-only socket
virtnodedevd.socket loaded active running libvirt nodedev daemon socket
Start default network
$ sudo virsh net-start default
$ sudo virsh net-autostart default
Setup Web Cocpit Console and bridge0
Open port 9090/tcp say via ufw
$ sudo pacman -S cockpit cockpit-machines
$ sudo systemctl enable --now cockpit.socket
Log into Web Cockpit Console
and activate bridge — bridge0 (for instance)
Cockpit embedded VNC Console
